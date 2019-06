Woody Allen sta per iniziare a girare il suo nuovo film con Christoph Waltz e Louis Garrel

All’inizio del 2019 era stata diffusa la notizia che Woody Allen stava lavorando a un nuovo film in Spagna, il primo del regista dopo la nascita del movimento #MeToo. Ora sono stati rivelati ulteriori dettagli su quel progetto: il titolo provvisorio è WASP2019 e sarà una “commedia romantica”, secondo The Hollywood Reporter. Le riprese dovrebbero iniziare a luglio.

Nel cast ci sono il premio Oscar Christoph Waltz (Bastardi senza gloria), Louis Garrel, Gina Gershon (Riverdale), Wallace Shawn (La principessa sposa), Sergi López (Il labirinto del fauno) ed Elena Anaya (Wonder Woman).

WASP2019 seguirà una coppia sposata americana al Festival del Cinema di San Sebastian in Spagna: la moglie ha una relazione con un regista francese, mentre il marito si innamora perdutamente di una donna del luogo.

Con la nascita del #MeToo, Allen è tornato sotto i riflettori e ha affrontato il contraccolpo sulle accuse di aggressione sessuale risalenti agli anni ’90. Amazon ha tagliato i ponti con il regista dopo che il suo ultimo film, A Rainy Day in New York, ha attirato l’attenzione per l’inclusione di una scena di sesso controverso.

A Rainy Day in New York è stato archiviato da Amazon, ma verrà rilasciato in Europa questo autunno. Rebecca Hall e Timothée Chalamet, che recitano nel film, hanno detto che devolveranno i propri compensi per il film a organizzazioni che si occupano di contrastare le molestie sessuali.

Allen sarà in Italia in 26 giugno, quando suonerà al Teatro degli Arcimboldi di Milano con la Eddy Davis New Orleans Jazz Band. L’altra data è il 30 giugno alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.