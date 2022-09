Woody Allen annuncia il ritiro: «La mia idea è di non realizzare più film»

Woody Allen ha annunciato il suo ritiro. Il regista, che sta lavorando al suo film numero 50, in Europa, lo ha dichiarato al quotidiano LaVanguardia. «La mia idea è di non realizzare più film e concentrarmi sulla scrittura». Dopo aver pubblicato una raccolta di racconti, Zero gravity, il regista vorrebbe infatti pubblicare un romanzo.

Il suo prossimo film, ambientato a Parigi, potrebbe quindi potrebbe essere l’ultimo: «Sarà simile a Match Point. Emozionante, drammatico e anche molto sinistro». Ovviamente speriamo che ci ripensi.