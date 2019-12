‘Wonder Woman 1984’, guarda il trailer

Gal Gadot torna a vestire i panni di Wonder Woman nel primo trailer di Wonder Woman 1984, uno dei titoli più attesi del prossimo anno e sequel del film campione di incassi del 2017.

Il secondo capitolo sembra promettere azione e sviluppi ancora più spettacolari, sempre affidati alla mano della regista Patty Jenkins, passata da Monster con Charlize Theron a questa serie capace di riscrivere il cinecomic dal punto di vista femminile. Stavolta la vicenda si sposta dall’inizio del ‘900 agli anni ’80, come si capisce dall’anno indicato nel titolo e dalla hit Blue Monday dei New Order che fa da sottofondo al trailer.

Warner Bros. ha rilasciato pochissimi dettagli sul sequel: “Diana Prince entra in conflitto con l’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda negli anni ’80 e trova una formidabile nemica di nome Cheetah”. Parliamo di una delle nemesi di Wonder Woman nel canone DC, originariamente apparsa in Wonder Woman # 6 nel 1943. È la prima volta che Cheetah, interpretata da Kristen Wiig, compare in un film d’azione con Wonder Woman

Nel trailer poi Diana Prince riabbraccia Chris Pine, alias il capitano Steve Trevor, e dovrà vedersela anche con Max Lord, aka Pedro Pascal, già tra i protagonisti di Narcos e ora in The Mandalorian.

L’uscita nelle sale italiane è prevista per il 4 giugno 2020.