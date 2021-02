‘Wonder Woman 1984’ arriverà in Italia in digitale: ecco la data

«Che cosa farebbe Wonder Woman nel mondo moderno? È l’unica tra i supereroi ad avere un forte punto di vista su quello che gli uomini potrebbero e dovrebbero diventare», ci aveva detto la regista Patty Jenkins durante la set visit esclusiva di Wonder Woman 1984

Dopo il successo del primo capitolo, il film con Gal Gadot fa un balzo in avanti fino agli anni ’80, dove l’ultima avventura della supereroina DC la vede cavalcare fulmini nel cielo, indossare ali dorate e inseguire un suo sogno mentre è alla caccia di due nuovi e formidabili nemici: Max Lord (Pedro Pascal) e Cheetah (Kristen Wiig).

«Nel primo film Diana era appena arrivata nel loro mondo e doveva ancora imparare parecchio. Quando la incontriamo di nuovo ne fa parte, ne ha compreso le dinamiche, la complessità, ma è rimasta sola. È accogliente, aperta, ma non vuole legarsi troppo a qualcuno per non ferirlo nel caso dovesse scomparire all’improvviso o soffrire quando queste persone moriranno», raccontava Gal.

Wonder Woman 1984 arriverà in esclusiva digitale da venerdì 12 febbraio, disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

Nell’attesa dell’uscita qui trovate i primi tre minuti del lungometraggio.