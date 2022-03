Will Smith stava per essere cacciato dagli Oscar (e ora l’Academy potrebbe prendere provvedimenti)

Il caso Will Smith non si placa, anzi. E, dopo le varie speculazioni delle scorse ore, emergono nuovi dettagli sulla sua incursione sul palco per frenare e dare uno schiaffo a Chris Rock.

In seguito all’episodio, i produttori della cerimonia di consegna degli Oscar hanno pensato di cacciarlo dallo show, secondo un report del magazine People.

«Dietro le quinte si sono riunite moltissime persone, tutte con punti di vista differenti su quanto era appena accaduto», si legge. «E tutti cercavano di capire quale fosse il metodo d’intervento migliore e più rapido. Altri, intanto, si assicuravano che Chris Rock stesse bene».

«Ci sono voluti pochi minuti per capire cosa fosse successo, e per raggiungere un’intesa fra tutti: produttori, ACB, Academy e agenti non erano tutti d’accordo su cosa fosse meglio fare, e volevano innanzitutto capire se Chris Rock avrebbe denunciato il collega». Cosa che, come ha ammesso lo stesso Los Angeles Police Department, è al momento arginata.

«È stato preso seriamente in considerazione il fatto di allontanare Will Smith dalla cerimonia», prosegue la ricostruzione. «Ma non puoi scegliere di compiere un atto importante nel giro di pochi secondi: è una decisione che riguardava troppe persone, e che avrebbe potuto portare a conseguenze molto rilevanti».

Dunque Will è rimasto al suo posto, per poi tornare sul palco a ricevere la statuetta di miglior attore per Una famiglia vincente – King Richard. Che, dicono alcuni, potrebbe essergli addirittura revocata.

Non c’è al momento alcun provvedimento ufficiale, ma l’Academy ha fatto sapere che «condanna le azioni di Will Smith nel corso della serata», come riportato da un portavoce dell’istituzione.

«Abbiamo ufficialmente aperto un esame formale circa l’incidente», continua, «e capiremo se prendere ulteriori disposizioni [nei confronti di Will Smith], in accordo con le nostre norme di condotta e la legge californiana». Continua…