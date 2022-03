Will Smith si scusa con Chris Rock: «Ho sbagliato, sono mortificato»

E, alla fine, sono arrivate le scuse di Will Smith a Chris Rock per l’attacco sul palco del Dolby Theatre durante la consegna degli Academy Award domenica 27 marzo.

«La violenza in ogni sua forma è velenosa e distruttiva», ha scritto l’attore neo-premio Oscar per Una famiglia vincente – King Richard in un post Instagram. «Il mio comportamento agli Oscar la sera scorsa è inaccettabile e ingiustificabile. Le battute a mie spese sono parte del mio lavoro, ma una battuta sulla malattia di Jada (Pinkett Smith, che ha pubblicamente rivelato di soffrire di una forma di alopecia, ndr) per me è stato troppo, e ho reagito emotivamente».

«Voglio pubblicamente scusarmi con te, Chris», prosegue il post. «Sono stato fuori luogo, ho sbagliato. Sono mortificato, le mie azioni non rappresentano l’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo d’amore e gentilezza».

«Voglio anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello show, tutti gli invitati e chiunque stesse guardando da qualsiasi parte del mondo», prosegue Smith. «Voglio scusarmi con la famiglia Williams e la “famiglia” del film King Richard. Mi dispiace moltissimo che il mio comportamento abbia lasciato una macchia in quello che altrimenti sarebbe stato un bellissimo traguardo per tutti noi. Sto lavorando su me stesso».

L’Academy, con cui Smith si era già scusato in diretta durante il suo Oscar speech, ha fatto sapere che esaminerà formalmente il caso, e che potrebbe prendere ulteriori provvedimenti. Difficile pensare che all’attore verrà revocata la statuetta appena vinta, ma non sono escluse sanzioni quantomeno simboliche.

Ecco il post di scuse di Will Smith: