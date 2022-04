Will Smith: Netflix rallenta i lavori sul suo nuovo film

Netflix ha rallentato lo sviluppo del suo prossimo film Fast and Loose, con protagonista Will Smith. Il progetto è stato spostato in secondo piano dopo che Smith ha schiaffeggiato Chris Rock in seguito a una battuta del comico su Jada Pinkett Smith. A dare la notizia è The Hollywood Reporter.

Già qualche giorno prima della cerimonia il regista David Leitch (Atomica bionda, Deadpool 2 e l’imminente Bullet Train con Brad Pitt) si era allontanato dal progetto, ora questo nuovo intoppo. Il film si farà ancora? Non si sa.

Fast and Loose racconta di un criminale che perde la memoria e che, dopo essersi misteriosamente risvegliato a Tijuana, è costretto a scoprire gli indizi del suo passato. La notizia segue quella di ieri, in si annunciava che Smith aveva comunicato le sue dimissioni dall’Academy.

Tra i prossimi progetti di Smith c’è anche Emancipation, thriller che vede l’attore nei panni di uno schiavo fuggito in Louisiana. L’uscita del film è prevista per il 2022, ma da Apple, che lo produce, non c’è ancora una data ufficiale.