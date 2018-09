Will Smith ha festeggiato 50 anni lanciandosi da un elicottero

Will Smith ha da poco spento 50 candeline, quindi per festeggiare un evento così importante ha pensato bene di buttarsi da un elicottero in volo.

Ovviamente, con un gigantesco elastico fissato alla vita, in modo tale da ammortizzare dolcemente la caduta. Insomma, ha fatto bungee jumping sopra il Grand Kanyon. È stato tutto documentato sul canale YouTube di Yes Theory, un’organo che incoraggia la gente a compiere sfide.

Da terra, la famiglia e gli amici (tra cui Alfonso Ribeiro, cioè Carlton de Il Principe di Bel Air) hanno seguito la performance, che si è risolta in lacrime di gioia e applausi.