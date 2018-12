Dopo il trailer, Entertainment Weekly ha pubblicato le prime immagini del remake di Aladdin firmato Guy Ritchie. Will Smith sarà il Genio, parte per la quale ha registrato anche una nuova versione di Friend Like Me, che sarà più hip hop che mai: «Sarà unica. Non c’è stato molto hip hop nella storia della Disney. Era il momento adatto per fare qualcosa».

Aladdin and Jasmine saranno interpretati rispettivamente da Mena Massoud e Naomi Scott. Qui sotto gli scatti:

Il film uscirà il 24 maggio 2019.