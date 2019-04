Wes Anderson, ‘The French Dispatch’ potrebbe essere pronto prima della fine dell’anno

A metà marzo Wes Anderson aveva celebrato la fine delle riprese del suo nuovo film The French Dispatch ad Angoulême, ma nei giorni scorsi è tornato nella cittadina del sud-ovest della Francia per girare alcune scene supplementari: “Ho trascorso una giornata con gli studenti locali per una sequenza di ballo e abbiamo anche ricostruito un bar negli studi”.

Nel frattempo il regista ha rilasciato un’intervista esclusiva al giornale locale Charente Libre, in cui ha raccontato nuovi dettagli della trama: “Un giornalista americano trasferito in Francia fonda la sua rivista. È più un ritratto di quest’uomo, di questo giornalista che combatte per scrivere ciò che vuole scrivere. Non è un film sulla libertà di stampa, ma quando parli di giornalisti parli anche di quello che succede nel mondo reale”.

The French Dispatch è l’undicesimo film diretto da Anderson e vanta un cast di superstar, che comprende vecchi amici del regista come Tilda Swinton, Francis McDormand, Saoirse Ronan, Bob Balaban e Owen Wilson, e new entry del calibro di Timothée Chalamet, Benicio del Toro e Guillaume Gallienne. Faranno un cameo anche Christoph Waltz, “è incredibile avere qualcuno come lui che accetta di venire per una scena”, e anche l’attore-feticcio di Anderson, Bill Murray: “Bill adora Angoulême. Doveva venire una volta sola e ha insistito per tornare e rimanere addirittura una settimana per un giorno di riprese”. I rumors avevano parlato anche della presenza di Brad Pitt, che il regista ha smentito: “Mi dispiace per quelli che hanno pensato di vederlo nel film”. Ci saranno invece Rupert Friend e Alex Lawther.

Quando potremo vedere The French Dispatch? Anderson afferma di conoscere la data d’uscita, “non lo so mai, ma sento che potrebbe essere pronto prima della fine dell’anno”.