Wes Anderson: sono state rivelate (per sbaglio) la durata, la trama e la data d’uscita del nuovo film ‘The French Dispatch’

Alcune fake news riguardanti il nuovo film di Wes Anderson, The French Dispatch, hanno costretto la Searchlight Pictures a rivelare alcuni dettagli sulla pellicola in prossima uscita. La durata del film, ad esempio, sarà di un’ora e 45 minuti, e non di quattro ore come era stato riportato su IMDb. Su Amazon, inoltre, è stata accidentalmente rivelata la data d’uscita e una parte della trama.

Tutto ciò nonostante gli sforzi della Searchlight Pictures che, negli scorsi mesi, ha fatto di tutto per non far trapelare nessuna informazione riguardo il nuovo lavoro del regista di Moonrise Kingdom, lavoro di cui era stato diffuso solo un comunicato riguardo il super cast che comprende vecchi amici del regista come Tilda Swinton, Francis McDormand, Saoirse Ronan, Bob Balaban e Owen Wilson, e new entry come Timothée Chalamet, Benicio del Toro e Guillaume Gallienne. Tuttavia, date le fake news trapelate negli scorsi giorni e in seguito riportate da una fonte autorevole come IMDb, la casa di produzione statunitense si è trovata costretta a smentire il tutto a Playlist.

Su IMDb, infatti, era stato riportato che la pellicola sarebbe durata oltre quattro ore, con un’altra ora aggiuntiva di director’s cut. L’informazione, errata, ha iniziato a circolare su Twitter costringendo i dirigenti di Searchlight a smentire la notizia, spaventati dal fatto che una notizia del genere avrebbe tenuto lontano il pubblico dalle sale, spaventato da una durata del genere. The French Dispatch, in realtà, durerà due ore, crediti compresi.

Ad aggiungere benzina sul fuoco ci ha poi pensato Amazon, che accidentalmente ha condiviso la trama del libro di Anderson in cui è scritta la sceneggiatura del film. Il plot è stato prontamente rimosso, ma non prima che alcuni utenti riuscissero a riportarne alcuni screenshot. “Il French Dispatch è l’edizione europea di Liberty, Kansas, Evening Sun – un rapporto settimanale e fattuale su temi di politica mondiale, arte, moda, alta cucina, ottimi drink e alcune storie di interesse umano ambientate in zone lontani. Alla morte del caporedattore, la redazione decide di pubblicare un’ultima edizione commemorativa con le tre migliori storie pubblicate nel corso dei dieci anni di vita della rivista. Le storie raccontano di un artista condannato all’ergastolo per un duplice omicidio, di rivolte studentesche e di un rapimento risolto da uno chef».

Inoltre, non era ancora stata comunicata una data d’uscita ufficiale del film ma, sempre grazie al pasticcio di Amazon, ora sappiamo che il libro di Wes Anderson uscirà il prossimo 21 maggio che, guarda caso, è la data della serata d’apertura di Cannes.