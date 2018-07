Wes Anderson sarà curatore di una mostra

La Mummia di Spitzmaus in un sarcofago e altri tesori del Kunsthistorisches Museum, si intitola così la mostra che Wes Anderson curerà per un museo di Vienna e che debutterà il prossimo 6 novembre. Il regista ha lavorato con la designer Juman Malouf, e il progetto è stato raccontato in un video speciale – che trovate qui sopra – dal curatore Jasper Shapr. Anderson e Malouf hanno esplorato la collezione del museo, scegliendo tra mummie, dipinti, cimeli dell’antica Roma, costumi, gioielli reali e molto altro, ma non sappiamo ancora cosa abbiano fatto con le opere.

«Sarà qualcosa di diverso da quanto abbiamo sempre fatto», dice Shapr. «Wes e Juman hanno osservato ogni singolo oggetto del nostro museo, ma non vi diremo, almeno per il momento, cosa hanno fatto. Non vi resta che venire a scoprirlo». L’isola dei Cani, l’ultimo film del regista, è uscito quest’anno, e ce lo siamo fatti raccontare in un’intervista surreale a base di medicine. La potete leggere qui.