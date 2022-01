Wes Anderson dirigerà Benedict Cumberbatch nel suo nuovo film

Wes Anderson e Benedict Cumberbatch, insieme, nel nuovo film del regista di culto. A rivelare la notizia è Baz Bamigboye, celebre giornalista di entertainment e gossip del Daily Mail: reduce dall’assurdamento non del tutto compreso The French Dispatch (per noi il miglior film internazionale dell’anno) dopo Fantastic Mr. Fox del 2009 (starring le voci di George Clooney, Meryl Streep, Willem Dafoe, Jason Schwartzman e altri della sua cerchia), il cineasta texano sta lavorando a un altro classico di Roald Dahl, Un gioco da ragazzi e altre storie – The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More per Netflix con, appunto, Benedict Cumberbatch.

#WesAnderson directs another @roald_dahl tale of the unexpected following his 2009 animated adaptation of Dahl’s Fantastic https://t.co/0VcurohRbS. Dir will film The Wonderful Story of Henry Sugar for @NetflixFilm with #BenedictCumberbatch as Sugar.Shoots in London v soon. pic.twitter.com/WRFm7ejLpz — Baz Bamigboye 💙 (@BazBam) January 6, 2022



Wes giungerà dunque l’attore british, che interpreterà appunto Sugar, alle star di serie A con chi ha lavorato e continua a lavorare. La raccolta di racconti, che è un mix di realtà e finzione, include storie su come Dahl è diventato uno scrittore ed è un perfetto esempio di ciò che il pubblico ama delle sue storie. Abbinate il tutto allo stile unico di Anderson e questo sarà un ritorno-bomba per i fan di entrambi.



Cumberbatch sta ricevendo riconoscimenti per la sua interpretazione di Phil Burbank nel Potere del cane di Jane Campion ed è nelle sale al fianco di Tom Holland in Spider-Man: No Way Home. L’attore ha la promozione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness in uscita quest’anno e la potenziale stagione dei premi per il film di Campion. Ma pare che le riprese del film di Anderson inizieranno molto presto a Londra.