Wes Anderson, annunciata la data del suo nuovo film ‘The French Dispatch’

Il nuovo film di Wes Anderson, una dramedy con un cast di super star, debutterà nelle sale il 24 luglio, lo ha annunciato direttamente Searchlight Pictures, che ha diffuso anche il primo manifesto ufficiale.

The French Dispatch è ambientato a Parigi negli anni ’50 e segue un gruppo di giornalisti nella redazione francese di un giornale americano. L’ensemble comprende Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet e Bill Murray. Oltre a curare la regia, Anderson ha scritto la sceneggiatura insieme a Roman Coppola, Jason Schwartzman e Hugo Guinness.

“La storia non è facile da spiegare”, ha detto Anderson a Charente Libre ad aprile. “Parla di un giornalista americano che vive Francia e che fonda la sua rivista. È un ritratto di quest’uomo, di questo giornalista che lotta per scrivere ciò che vuole scrivere. Non è un film sulla libertà di stampa, ma quando parli di giornalisti parli anche di quello che sta succedendo nel mondo”.

Anderson ha già lavorato con Searchlight per quattro dei suoi film, inclusi i suoi progetti più recenti, L’isola dei cani del 2018 e Grand Budapest Hotel del 2014. La società era precedentemente conosciuta come Fox Searchlight Pictures, ma la Disney, che ha comprato lo studio della famiglia Murdoch lo scorso marzo, ha recentemente tolto “Fox” dal nome.

Il regista è stato nominato per sette Oscar, tra cui miglior film d’animazione per L’isola dei cani e miglior film, regia e sceneggiatura originale per Grand Budapest Hotel. Anche le sue sceneggiature per I Tenenbaum e Moonrise Kingdom si sono guadagnate una candidatura alla statuetta.