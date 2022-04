Vincent Lindon sarà il presidente di giuria a Cannes 2022

Sarà l’attore francese Vincent Lindon il presidente di giuria del 75esimo Festival di Cannes, in programma dal 17 al 28 maggio prossimi.

Lindon guiderà la giuria formata da Asghar Farhadi, Joachim Trier, Jeff Nichols, Rebecca Hall, Jasmine Trinca, Noomi Rapace, Deepika Padukone e Ladj Ly.

Vincent Lindon è stato, al Festival dello scorso anno, il protagonista maschile di Titane di Julia Ducournau, che ha vinto la Palma d’oro. L’attore ha invece vinto la Palma per la miglior interpretazione maschile nel 2015 con La legge del mercato, primo capitolo della trilogia sul lavoro di Stéphane Brizé composta anche da In guerra e Un altro mondo, arrivato di recente nelle nostre sale.

La nostra Jasmine Trinca, invitata nella giuria, è stata lanciata da Nanni Moretti con La stanza del figlio, vincitore della Palma d’oro nel 2001, e ha partecipato tantissime volte al Festival, aggiudicandosi il premio per la miglior attrice della sezione Un certain regard nel 2017 con Fortunata di Sergio Castellitto.

Tra i recenti trofei raccolti sulla Croisette dai grandi nomi in giuria quest’anno, lo scorso anno Un eroe di Asghar Farhadi, il regista iraniano due volte premio Oscar (per Una separazione nel 2012 e Il cliente nel 2017), ha ricevuto il Gran premio speciale della giuria, mentre La persona peggiore del mondo di Joachim Trier ha strappato la Palma per la miglior interpretazione femminile grazie alla splendida prova della sua protagonista Renate Reinsve.