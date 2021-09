Venezia 78, tutti i premiati della Mostra del cinema 2021

Il Leone d’oro della giuria presieduta da Bong Joon-ho va a L’événement, storia di un aborto impossibile nella Francia degli anni ’60 basata sul romanzo di Annie Ernaux, diretta da Audrey Diwan e con protagonista l’attrice franco-romena Anamaria Vartolomei. Il Gran premio della giuria è del nostro Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio, il suo film più personale, doloroso e intenso, un coming of age nella Napoli di Maradona. Al suo bravissimo protagonista, Filippo Scotti, il premio Mastroianni. Italiano pure il Premio speciale della giuria che va a em>Il buco di Michelangelo Frammartino. La miglior regia è di Jane Campion per The Power of the Dog, post-western contro la mascolinità tossica con un inedito Benedict Cumberbatch.

Ecco tutti i vincitori:



Concorso

Leone d’oro: L’événement di Audrey Diwan

Gran premio della giuria: È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

Leone d’argento per la miglior regia: Jane Campion per The Power of The Dog

Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile: Penélope Cruz per Madres paralelas

Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile: John Arcilla per On the Job: the Missing 8

Miglior sceneggiatura: The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente: Filippo Scotti per È stata la mano di Dio

Premio speciale della giuria: Il buco di Michelangelo Frammartino

Leone del futuro premio Venezia opera prima Dino De Laurentiis: Imaculat di Monica Stan e George Chiper-Lillemark



Orizzonti

Miglior film: Pilgrims di Laurynas Bareiša

Miglior regia: Éric Ravel per À Plein Temps

Premio speciale della giuria: El gran moviemiento di Kiro Russo

Miglior interpretazione femminile: Laure Calamy per À Plein Temps

Miglior interpretazione maschile: Piseth Chhun per White Building

Miglior sceneggiatura: Ivan Ostrochovský e Peter Kerekes per 107 madri

Miglior corto: Los huesos di Cristóbal León e Joaquín Cociña

Premio degli spettatori Armani Beauty per Orizzonti Extra:The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic di Teemu Nikki



Venice Virtual Reality

Miglior VR: The Hangman at Home – An Immersive Single User Experience di Michelle Kranot, Uri Kranot

Gran Premio della Giuria per la migliore opera VR: Goliath:Playing with Reality di Barry Gene Murphy e May Abdalla

Miglior esperienza VR: Le bal de Paris de Blanca Li di Blanca Li

Miglior storia VR: End of Night di David Adler