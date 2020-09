Venezia 77, tutti i premiati della Mostra del cinema 2020

Il Leone d’oro va a Nomadland, storia di frontiera per le strade dell’America più profonda diretta da Chloé Zhao e con Frances McDormand. Le Coppe Volpi per i migliori attori sono andate invece al nostro Pierfrancesco Favino per Padrenostro e a Vanessa Kirby per Pieces of a Woman. E c’è stato un altro premio italianissimo: quello a Pietro Castellitto per la sceneggiatura dei Predatori nella sezione Orizzonti.

Ecco tutti i vincitori

Concorso

Leone d’oro: Nomadland di Chloé Zhao

Gran Premio della Giuria: Nuevo Orden di Michel Franco

Miglior Regia: Kiyoshi Kurosawa per Wife of a Spy

Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Femminile: Vanessa Kirby per Pieces of a Woman

Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Maschile: Pierfrancesco Favino per Padrenostro

Miglior Sceneggiatura: The Disciple di Chaitanya Tamhane

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente: Rouhollah Zamani per Sun children

Premio Speciale della Giuria: Dear Comrades! di Andrei Konchalovsky

Leone del futuro premio Venezia Opera Prima Dino De Laurentiis : Listen di Ana Rocha de Sousa

Orizzonti

Miglior film: The Wasteland di Ahmad Bahrami

Miglior regia: Lav Diaz per Genus Pan

Premio speciale della giuria: Listen di Ana Rocha de Sousa

Miglior interpretazione femminile: Khansa Batma per Zanka Contact

Miglior interpretazione maschile: Yahya Mahayni per The Man Who Sold His Skin

Miglior sceneggiatura: Pietro Castellitto per I predatori

Miglior corto: Entre tú y Milagros di Mariana Saffon

Venice Virtual Reality

Miglior VR: The Hangman at Home – An immersive single user experience di Michelle Kranot, Uri Kranot

Miglior esperienza VR: Finding Pandora X di Keira Benzing

Miglior storia VR: Killing a superstar di Fan Fan