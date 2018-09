Venezia 75: Cannes bandisce Netflix, la Mostra gli dà il Leone d’Oro

Venezia 75 si preannunciava come un’edizione bomba e così è stata, tra film di super qualità e star sul tappeto rosso, Lady Gaga in testa. Ma la Mostra del Cinema non si è accontentata di fare “ciao ciao” a Cannes mettendo in concorso ben tre film di Netflix, dopo che la Croisette aveva espulso dalla competizione i lungometraggi distribuiti dalla piattaforma. Venezia uno di quei film ha deciso di premiarlo con il riconoscimento più importante: Roma di Alfonso Cuarón entra nella storia come il primo Leone d’oro per una pellicola co-prodotta e distribuita da Netflix. Al Lido insomma si fa la Storia, mentre la Croisette resta a guardare. E pure l’Italia in concorso, purtroppo.

Bromance messicane e Leoni storici

Non iniziate a scrivere che Cuarón ha vinto perché la giuria era presieduta dal suo buddy Guillermo Del Toro. Guardate il trailer, leggete le recensioni (ecco la nostra), aspettate che il film arrivi al cinema e sulla piattaforma a dicembre. E poi giudicate. Perché il raffinato lungometraggio in bianco e nero con cui il regista ricostruisce i luoghi della sua infanzia in un quartiere di Città del Messico quel premio se lo merita tutto. Qualcuno prima della cerimonia aveva già twittato che il cineasta Oscar per Gravity sedeva nello stesso posto occupato dall’amico lo scorso anno, quando Del Toro si era portato a casa il Leone d’oro per La forma dell’acqua. Poi, mentre andava sul palco, Guillermo è passato di fianco a Cuarón, gli ha dato una botta sulla spalla e gli ha fatto l’occhiolino. La bromance tra questi due conquistadores messicani del cinema è sempre una meraviglia da vedere: «Fatemi capire se riesco a pronunciare il suo nome correttamente» dice Del Toro all’annuncio del Leone. Tutti in piedi. Cuarón ha gli occhi lucidi, inizia a parlare in italiano, poi in inglese e infine, in spagnolo, dedica il riconoscimento alla sua tata, la donna sulla quale si basa la storia di Roma, Cleo, perché oggi è il suo compleanno: «Questo film è il prodotto del mio immenso amore per te, per la mia famiglia, per il mio Paese». Applausi. Abbracci. Messico rules per il secondo anno di fila.

The Queen

«Il gran gran gran premio della giuria va a The Favourite di Yorgos Lanthimos» scandisce il presidente Del Toro, per dare la dimensione di che gran gran gran film sia. «Ho potuto realizzare questo lavoro con tutta la libertà del mondo e ho potuto lavorare con tre donne meravigliose: Emma Stone, Rachel Weisz e Olivia Coleman» spiega Lanthimos. Ed è il momento in cui la Coleman ritira la Coppa Volpi come miglior attrice uno dei più belli di questa cerimonia per il resto molto sottotono: «Sono una persona davvero molto emotiva, è stato un onore incredibile, grazie a Yorgos per avermi dato questo ruolo che ho adorato. E adesso vorrei provare a fare un discorso in italiano, me l’ha scritto mio marito: “Sono davvero onorata che Venezia si sia innamorata del nostro film, grazie mille di CORE”» legge in un irresistibile italiano dell’accento british. E adesso Hollywood preparati, perché The Queen is in da house.

La grande bellezza di Willem Dafoe

Willem Dafoe che sorride con quel sorriso un po’ diabolico che è il suo marchio di fabbrica mentre stringe la Coppa Volpi come miglior attore è un’altra delle istantanee più belle di questa premiazione. Anche perché non riuscirete più a pensare a un Van Gogh cinematografico, senza pensare a lui: «Sono stato molto toccato dall’accoglienza così favorevole di At Eternity’s Gate in Italia, che è la mia patria adottiva (l’attore vive a Roma con al moglie Giada Colagrande, nda). Così come Van Gogh dice “Io sono i miei dipinti”, Julian Schnabel è questo film, che ha realizzato con così tanto amore, generosità e divertimento, regalandomi la possibilità di essere il suo Vincent». E il Vincent di tutti.

Alla faccia dei misogini

La Biennale per fortuna aveva ritirato subito l’accredito a chi si era permesso di insultarla alla fine della proiezione del suo film The Nightingale. E Jennifer Kent, unica regista donna in concorso, aveva deciso di mantenere un profilo basso, ma adesso finalmente si è presa la sua rivincita. Uno dei suoi attori, Baykali Ganambarr, ha vinto il premio Mastroianni come emergente e ha ringraziato «le tre donne davvero importanti che hanno condotto in porto questo lavoro: Jennifer Kent, la produttrice Kristina Ceyton e la protagonista Aisling Franciosi. Il film racconta una brutalità che non è che la superficie della nostra storia in Australia, è importante affrontare il dolore per guarire le nostre ferite». Alla Kent poi va il Premio speciale della giuria: «Vorrei dire a tutte le donne là fuori che vogliono fare film, fatelo! Perché abbiamo bisogno di voi». Applausi. «La forza delle donne è la cosa più potente di tutto il pianeta. Sono sicura che il prossimo anno qui e in generale nel futuro, vedremo sempre più donne in questo settore». Altri applausi.

Il western spacca

Il riconoscimento per la miglior sceneggiatura, forse un pochino generoso, va a The Ballad of Buster Scruggs dei Coen, che non sono al Lido e mandano a ritirarlo lo strepitoso protagonista del primo racconto del loro film antologico (pure questo lo vedremo su Netflix, ciao Cannes!): «Non sono né Joel né Ethan, ma solo un patetico attore della pellicola» dice Tim Blake Nelson, cowboy canterino e pistolero infallibile nel nuovo lavoro in sei mini episodi dei fratelli terribili dello schermo. Risate, tra le poche della cerimonia. Non c’è nemmeno Jacques Audiard, Leone d’argento per l’altro western in concorso, The Sisters Brothers, che manda un videomessaggio. A Venezia vincono anche i generi. Vincono le donne, vince l’arte, vince l’apertura, a tutto. Perché il cinema, quello bello, è soprattutto accoglienza.

Ecco tutti i vincitori

Concorso

Leone d’oro: ROMA di Alfonso Cuarón

Gran Premio della Giuria: The Favourite di Yorgos Lanthimos

Miglior Regia: Jacques Audiard per The Sisters Brothers

Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Maschile: Olivia Coleman per The Favourite

Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Femminile: Willem Dafoe per At Eternity’s Gate

Miglior Sceneggiatura: The Ballad of Buster Scruggs di Joel e Ethan Coen

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente: Baykali Ganambarr per The Nightingale

Premio Speciale della Giuria: The Nightingale di Jennifer Kent

Leone del futuro premio Venezia Opera Prima Dino De Laurentiis : The day I lost my shadow di Soudade Kaadan

Orizzonti

Miglior film: Kraben Rahu di Phuttiphong Aroonpheng

Miglior regia: Emir Baigazin per Ozen

Premio speciale della giuria: Anons di Mahmut Fazil Coskun

Miglior interpretazione femminile: Natalya Kudryashova per L’uomo che sorprese tutti

Miglior interpretazione maschile: Kais Nashif per Tel Aviv On Fire

Miglior sceneggiatura: Pema Tseden per Jinpa

Miglior corto: Kado di Aditya Ahmad

Venice Virtual Reality

Miglior VR: Spheres di Eliza McNitt

Miglior esperienza VR: BUDDY VR di Chuck Chae

Miglior storia VR: L’île des morts di Benjamin Nuel