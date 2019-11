‘Vasco Non Stop Live 018+019’, guarda il trailer del documentario

“La musica serve a consolare e a confortare, purtroppo non può cambiare le cose ma l’umore sì. E non è poco”, dice il rocker di Zocca nel trailer di Vasco Non Stop Live 018+019, che arriva al cinema il 25-26-27 novembre con la regia di Pepsy Romanoff. 930 mila spettatori, 2 anni di tour: da come nasce una scaletta ‘perfetta’ al fronte del palco, il Blasco si racconta, affida pensieri ed emozioni alla telecamera in momenti privati e pubblici: dall’intimità di una sala d’incisione, alle prove con la band, dalla preparazione dello show fino all’esplosione finale dello stadio.

“È un discorso che faccio dal mio primo concerto, è come se lo riprendessi, e quindi le canzoni sono fondamentali”, spiega Vasco. “Ho pensato di iniziare con Cosa succede in città, proprio perché… Cosa succede in città ragazzi, dopo Modena Park?”.