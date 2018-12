‘Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità’, in anteprima una clip dal film con Willem Dafoe

«Il fatto che io sia un pittore probabilmente rende il mio approccio diverso. Il tema trattato non potrebbe essere più personale per me. È una cosa sulla quale rifletto da sempre». A parlare è Julian Schnabel che, 22 anni dopo Basquiat, torna a parlarci della grande arte e lo fa portando al cinema gli ultimi, tormentati anni di Vincent Van Gogh in Sulla soglia dell’eternità.

Il genio “maledetto” di Van Gogh raccontato attraverso gli occhi di un artista contemporaneo, con la collaborazione di Jean-Claude Carriere per la sceneggiatura: «Il ritratto di Van Gogh che emerge dal film deriva direttamente dalle mie reazioni ai suoi quadri, non da quello che è stato scritto su di lui».

Ad interpretare l’irrequieto pittore olandese Willem Dafoe, premiato alla Mostra di Venezia con la Coppa Volpi per il Miglior attore. Per lui, che si è completamente immerso in Van Gogh, il processo è stato quasi alchemico: «Si potrebbe dire che Willem reciti una parte, ma si potrebbe anche dire che incarna uno spirito» commenta Schnabel «Willem in realtà ha esplorato la propria dimensione artistica mentre raccontava la storia di qualcuno che era prima di tutto un essere umano».

Dal burrascoso rapporto con Gauguin a quello viscerale con il fratello, fino al misterioso colpo di pistola che gli ha tolto la vita a soli 37 anni. Tra conflitti esterni e solitudine, un periodo frenetico e molto produttivo che ha portato alla creazione di capolavori che hanno fatto la storia dell’arte. Un film sulla creatività e sui sacrifici del genio olandese, sull’intensità febbrile della sua arte, sulla sua visione del mondo e della realtà.

Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità di Julian Schnabel arriverà al cinema il 3 gennaio 2019 distribuito da Lucky Red.