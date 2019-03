‘Us’, record di incassi per l’horror di Jordan Peele

Us, il nuovo film di Jordan Peele (Noi nella versione italiana) ha fatto davvero paura al botteghino. Nel primo weekend in sala, ha registrato il record di incassi per un film horror originale.

Nel primo fine settimana di proiezioni, Us ha incassato 70 milioni di dollari, quasi il doppio delle stime, che lo davano attorno ai 38 milioni. Supera così sia A Quite Place, nella categoria horror, sia Ted, nei film R-Rated, che deteneva la corona dal 2012.

Ha sorpassato anche il record di Get Out, il film precedente di Peele, che si fermò a 33 milioni.

Per vederlo in Italia dovremo aspettare il 4 aprile.