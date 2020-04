Un’orchestra ‘a distanza’ ha suonato la colonna sonora degli Avengers: il video

L’isolamento sociale di questi giorni sta stimolando la creatività di molte persone, tra consigli per non annoiarsi e iniziative di ogni tipo per cercare di intrattenere le persone chiuse in casa. Il livello successivo arriva però dalla Virtual Youth Orchestra, vera e propria orchestra formata da teenager di tutto il mondo che suonano a distanza. Un esperimento a cui tutti possono partecipare (basta rientrare nei limiti di età), e che ha portato alla realizzazione dell’esecuzione del ‘Main theme’ della colonna sonora degli Avengers composto da Alan Silvestri. Cliccate qui per ascoltare l’originale, mentre qui sotto c’è il video realizzato dai 206 elementi della giovane orchestra a distanza. Astenersi persone sensibili: