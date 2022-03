‘Una vita in fuga’, guarda in anteprima la clip del nuovo film di Sean Penn sulle note di Eddie Vedder

In 40 anni di carriera, non era mai successo che Sean Penn comparisse davanti alla macchina da presa in nessuno dei cinque lungometraggi che aveva diretto. Prima di Una vita in fuga (dal 31 marzo al cinema). L’occasione infatti era unica: dirigere e recitare accanto alla figlia Dylan, nel suo primo ruolo da protagonista.

«Dylan è una macchina della verità che ha impressionato tutti noi fin dal primo giorno. Lavorare con lei mi ha dato la mia dose giornaliera di orgoglio», ha dichiarato Sean. «Lavorare con mio padre nei panni del mio co-protagonista e del mio regista è stata un’esperienza estremamente intensa!», ha risposto lei. «Detto questo, è realmente il miglior partner e il miglior regista con cui abbia mai lavorato. Mi sono sentita incredibilmente sostenuta e questo mi ha permesso di essere estremamente vulnerabile e nuda sul piano emotivo».

Tratto dal libro Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life di Jennifer Vogel sulla storia vera del più noto falsario della storia americana, Una vita in fuga racconta il rapporto tra un padre singolare e una figlia. Sean Penn è John Vogel, un padre anticonformista, emozionante e straordinario che insegna a sua figlia Jennifer a vivere una vita di rischio e avventura. È esaltante per una bambina. Crescendo, la realtà inizia a divorare l’immagine del suo eroe. Le sue storie inverosimili non tornano più, ma le conseguenze sconsiderate sì. Jennifer costruisce una vita tutta sua, lontana dalla sua infanzia instabile. Ma mentre i piani folli di John continuano ad intensificarsi, non può fare a meno di essere attratta da suo padre e dalla sua avventura più devastante.

Nella colonna sonora ci sono canzoni originali di Cat Power, di Eddie Vedder (con la figlia Olivia) e di Glen Hansard. Nella clip in anteprima la cover di Drive dei R.E.M. by Vedder.