‘Un giorno di pioggia a New York’: guarda il trailer italiano del film di Woody Allen

La data è il 10 agosto, giorno in cui sarà nelle sale italiane Un giorno di pioggia a New York, il film che segna il ritorno di Woody Allen alla commedia romantica. La pellicola racconta la storia di due fidanzati del college, Gatsby (Timothée Chalamet) e Ashleigh (Elle Fanning), il cui progetto di un weekend da innamorati nella City va presto in fumo. Da qui una serie di incontri più o meno sfortunati, che danno vita a una serie di esperienze bizzarre e divertenti. Nel cast ci sono anche Jude Law, Selena Gomez, Liev Schreiber e Diego Luna.

Il film negli scorsi mesi ha incontrato notevoli problemi per quanto riguarda la distribuzione. Prodotta da Amazon, era stato bloccato in un primo momento a causa delle accuse di molestie sessuali avanzate dalla figlia adottiva Dylan Farrow e dello scandalo #MeToo. Poi la decisione di Lucky Red di portarlo in Italia nei prossimi giorni, in numerosi altri Paesi la pellicola non andrà nelle sale. Qua il primo trailer in italiano: