Tutto quello che c’è da sapere su ‘La mia banda suona il pop’ di Fausto Brizzi

Ci saranno anche Fausto Brizzi e il supercast della sua ultima commedia La mia banda suona il pop, nelle sale dal 20 febbraio, sul palco della serata finale del 70esimo Festival di Sanremo. Il regista romano sarà ospite del padrone di casa Amadeus insieme a Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro e Paolo Rossi. Gli attori si esibiranno insieme in un numero musicale speciale, sulle note della canzone incisa per il film.

La trama della commedia è, del resto, fortemente “canterina”. De Sica sullo schermo interpreta il frontman di un gruppo di nome Popcorn famosissimo negli anni ’80 (gli altri membri sono Ghini, Finocchiaro e Rossi). Trent’anni dopo, i suoi componenti non si parlano più. Finché il loro manager (Abatantuono) non li convoca perché un ricco magnate russo vuole invitare la band a San Pietroburgo per una reunion. Allettati da un cachet altissimo, gli improbabili cantanti decidono di esibirsi insieme per un’ultima volta. Ma le cose non andranno ovviamente come previsto.

Scritto da Brizzi insieme a Marco Martani, Alessandro Bardani ed Edoardo Falcone, La mia banda suona il pop è stato girato a Roma, ma anche a Praga e nella stessa San Pietroburgo.

Christian De Sica è stato tra i primi a confermare la sua partecipazione a Sanremo insieme al cast del film, nel corso della trasmissione Viva Sanremo su Radio2. Durante la quale ha anche confidato di aver sfiorato la conduzione del Festival più di una volta: “In passato mi hanno proposto di presentarlo. Ma prima ero impegnato con le riprese del film Natale sul Nilo, un’altra volta avevo paura di farlo e ho rifiutato. Se me lo offrissero oggi, lo farei”.