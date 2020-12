‘Tutti per 1 – 1 per tutti’, la new entry nel cast dei ‘Moschettieri’ in una clip esclusiva

Tornano i Moschettieri del Re di Giovanni Veronesi, sempre goliardici ma ancora più arrugginiti, con un sequel che ci terrà compagnia a Natale: D’Artagnan (Pierfrancesco Favino), Porthos (Valerio Mastandrea) e Athos (Rocco Papaleo), richiamati dalla Regina Anna d’Austria (Margherita Buy) per un’ultimissima missione segreta.

La new entry nel supercast è Giulia Michelini nei panni di Tomtom (protagonista della clip in esclusiva che trovate in testa all’articolo), una vagabonda catturata e fatta impazzire dai tecnici del Louvre per farne un navigatore satellitare umano, oltre che una chiaroveggente. Matta come un cavallo ma capace di superpoteri futuristici, un misto di TomTom e Google accorpati in una sola mente antica, non potrebbe che innamorarsi di Porthos, l’unico che capisce segretamente il suo linguaggio e meno segretamente condivide la sua follia.

Guidati proprio da lei, i Moschettieri si lanciano in una nuova avventura che intreccerà i destini

della piccola Principessa Ginevra (Sara Ciocca), figlia di Enrichetta d’Inghilterra (Anna Ferzetti), e Buffon (Federico Ielapi), un giovanissimo e riccioluto orfanello. In un viaggio costellato di sfide di ogni genere e incontri fantastici, tra cui quello con Cirano (Guido Caprino), si troveranno ad affrontare la più dura delle prove: scegliere tra la fedeltà alla Corona e quella all’amicizia.

Tutti per 1, 1 per tutti (una produzione Indiana Production e Vision Distribution,

prodotto da Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Marco Cohen, Daniel Campos Pavoncelli) andrà in onda il 25 dicembre in prima assoluta su Sky ore 21.15, e sarà disponibile anche on demand e in streaming su Now Tv.