Trent Reznor e Atticus Ross scriveranno la musica per un film Pixar

Dopo Birdbox e la prossima serie di HBO Watchmen, Trent Reznor e Atticus Ross scriveranno la musica per una nuova opera Pixar: Soul. Il film racconta la storia di Joe (Jamie Foxx), un insegnante di musica disilluso che sogna di diventare un musicista jazz. Una volta trovato il lavoro dei sogni, però, Joe perde la vita e si ritrova da You Seminar, un “workshop celestiale” dove le anime acquisiscono personalità prima di “trovare” il loro umano. È qui che Joe incontra 22 (Tina Fey), un’altra anima, con cui intraprenderà un viaggio straordinario.

Just Announced: @iamjamiefoxx and Tina Fey will lead the cast of #PixarSoul, coming to theaters June 19, 2020. Here's a first look at their characters, Joe Gardner and 22, and a new piece of concept art. #D23Expo pic.twitter.com/hlplMBhWud

— Pixar (@Pixar) August 24, 2019