Trent Reznor e Atticus Ross firmeranno la colonna sonora del nuovo film di David Fincher

Dopo aver composto le colonne sonore di The Social Network, Millennium – Uomini che odiano le donne e L’amore bugiardo – Gone Girl, Trent Reznor e Atticus Ross lavoreranno alle musiche del nuovo film di David Fincher, Mank.

Il lungometraggio in bianco e nero, che dovrebbe arrivare direttamente su Netflix il prossimo anno, vedrà Gary Oldman nei panni dello sceneggiatore di Quarto potere Herman J. Mankiewicz e Tom Burke di The Souvenir nel ruolo di Orson Welles. Per restare fedeli all’ambientazione del film negli anni ’40, i membri dei Nine Inch Nails useranno solo strumenti dell’epoca, come ha spiegato Reznor a Revolver: “Vogliamo essere davvero autentici, quindi ci si prospetta una nuova serie di sfide”. Nella stessa intervista Reznor ha anche definito lo score composto per Bird Box un “fottuto spreco di tempo”.

Nel frattempo Trent Reznor e Atticus Ross hanno fatto un lavoro straordinario sulla colonna sonora dell’adattamento televisivo di Watchmen firmato da Damon Lindelof e scriveranno le musiche del nuovo film Pixar Soul, con le voci di Questlove, Tina Fey e Jamie Foxx.