‘Tre piani’ di Nanni Moretti: c’è (finalmente) la data d’uscita

Tre piani, il nuovo attesissimo film di Nanni Moretti, ha una nuova data d’uscita.

È stato lo stesso regista romano ad annunciarla sul suo profilo Instagram, sotto una foto che ritrae due dei protagonisti, Riccardo Scamarcio ed Elena Lietti: «Tre piani uscirà in Italia giovedì 23 settembre. A presto».

Tratto dal romanzo omonimo di Eshkol Nevo, Tre piani è il primo film di Moretti basato su un soggetto non originale. Nel cast ci sono anche Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Tommaso Ragno, Stefano Dionisi, Denise Tantucci, Alessandro Sperduti e lo stesso Nanni Moretti.

In predicato per il Festival di Cannes 2021, in programma il prossimo luglio, Tre piani è stato rimandato dallo scorso anno alla stagione futura causa pandemia.

Ecco l’annuncio sul profilo Instagram di Nanni Moretti: