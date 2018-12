‘Tra il cane e il lupo’, un film racconta il ’68 dimenticato di Milano

Golden Globe, 'A Star is Born' è tra i più nominati. E c'è pure Lady Gaga

Posted in: News Cinema

Pioggia di candidature anche per 'Black Panther': nella categoria 'Best Original Song', 'Shallow' di Gaga sfida 'All the Stars' di Kendrick Lamar. Per la tv 'The Marvelous Mrs. Maisel' spacca anche quest'anno.