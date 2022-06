Tornano Beavis and Butt-Head: guarda il trailer del nuovo film

Si intitola Beavis and Butt-Head Do the Universe il nuovo film della coppia animata più popolare di MTV. Uscirà il 23 giugno su Paramount+, almeno negli USA. Qui sotto potete vedere il primo trailer.

Nel trailer, Beavis e Butt-Head si lanciano nello spazio e affrontano la perdita di gravità, dimostrando di non essere cresciuti affatto. Andato in onda originariamente dal 1993 al 1997, la serie animata di Mike Judge era tornata per una stagione nel 2011. Nuovi episodi dovrebbero uscire nel 2024, ma nel frattempo è stato sviluppato questo film.