Torna il Farinotti, ‘dalla parte del pubblico’

Con lui Rossella Farinotti, critica d’arte contemporanea e cinematografica, curatrice e giornalista. Insegna Promozione per l’arte e la cultura e Marketing in the Arts all’Università Cattolica di Milano e History of Cinema and Video presso la NABA di Milano. Codirettrice del Farinotti, collabora con testate come Flash Art Italia, MyMovies, Exibart, ZERO. È direttore esecutivo presso l’Archivio Giò Pomodoro dal 2016. Nel 2013 pubblica Il quadro che visse due volte (Morellini editore), sulla relazione tra arte e cinema. Nel 2014 realizza Arte contemporanea: Giants in Milan, un documentario sull’arte contemporanea a Milano, con la regia di Giacomo Favilla.

Il Farinotti 2023 sarà in libreria la prima settimana di novembre. Qui la cover: