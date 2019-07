‘Top Gun: Maverick’, guarda il trailer del sequel con Tom Cruise

Sì, Maverick sta per tornare. Tom Cruise è apparso a sorpresa al Comic-Con di San Diego per pubblicizzare il sequel di Top Gun: “Sentivo che era mia responsabilità farlo per voi”, ha detto Cruise alla folla impazzita al ricordo delle riprese del film originale nel centro di San Diego.

Cruise è apparso nella parte finale del panel di Terminator: Dark Fate e ha dichiarato: “Per me, Top Gun è un film sulla competizione”. Nel trailer quel sentimento è vivo e vegeto, ma la battaglia sembra essere sempre più dura per Maverick, che nonostante trent’anni di servizio e tutti i meriti, è ancora capitano: “È uno dei misteri della vita”, dice il nostro eroe a un alto ufficiale interpretato da Ed Harris. Il pilota di caccia con il volto di Cruise ora è un istruttore, che cerca di farcela in un esercito sempre più dipendente dalla tecnologia.

Nel video diffuso ci sono un sacco di voli con nuovi jet fiammanti e immagini dell’iconica giacca di Cruise e degli occhiali da sole Ray-Ban. A dirigere il film è il regista di Oblivion Joe Kosinski. Jennifer Connelly ha un ruolo importante, così come Miles Teller che interpreterà il figlio di Goose (co-pilota del personaggio di Cruise nell’originale) e nuovo protetto di Maverick.

Nel sequel Val Kilmer riprende il suo ruolo di Tom “Iceman” e nel cast ci sono Jon Hamm, Harris, Lewis Pullman, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez e Monica Barbaro

Nel 1986 Top Gun aveva incassato oltre 350 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 15 milioni. Maverick uscirà al cinema nell’estate del 2020.