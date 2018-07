Tom Waits sarà nel nuovo film dei fratelli Coen 

Non solo The Old Man and the Gun, fianco a fianco con Robert Redford e Danny Glover, Tom Waits tornerà nelle sale cinematografiche anche nel nuovo film dei fratelli Coen, The Ballad of Buster Scruggs. Sì, film: il progetto nato come serie antologica in sei parti – pensata per Netflix – è ora un lungometraggio vero e proprio.

Si tratta di un western a capitoli, dove sei personaggi saranno protagonisti di sei storie diverse (cioè i diversi episodi della serie): un cantante cowboy, un ladro di banche imbranato, un attore, un cercatore d’oro e una donna all’inseguimento di due mandriani. Insieme a Waits, nel cast compaiono James Franco, Tim Blake Nelson, Zoe Kazan e Saul Rubinek. The Ballad of Buster Scruggs debutterà al Festiva di Venezia, in tempo per partecipare alla corsa verso i prossimi Oscar.