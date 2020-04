Tom Hardy è impressionante nei panni di Al Capone nel nuovo trailer del biopic

La trasformazione era già impressionante nelle foto, ma diventa sbalorditiva guardando Tom Hardy nei panni di un Al Capone 47enne, nel trailer del biopic sul “gangster più famoso d’America”.

Il regista di Capone Josh Trank ha pubblicato il video sul suo account Twitter. Con i cinema chiusi, il film uscirà a noleggio per 48 ore sulle piattaforme digitali il 12 maggio. Si sta anche parlando di eventuali piani per un arrivo in sala, una volta che i cinema saranno di nuovo aperti.

La sinossi del film – che è stato sviluppato con il working title di Fonzo – recita: “Il 47enne Al Capone, dopo 10 anni di prigione, inizia a soffrire di demenza e viene perseguitato dal suo passato violento”.

Capone fu a capo della criminalità organizzata di Chicago negli anni ’20 e fu perseguito per evasione fiscale e arrestato nel 1932. Il trailer contiene sequenze di un Hardy più giovane che spara con una mitragliatrice urlando: “Abbiamo promesso che un giorno avremmo fatto il colpo grosso!”.

Gran parte del trailer mostra Hardy pallido e malato in una sontuosa tenuta della Florida. Il film è interpretato anche da Kyle MacLachlan, Linda Cardellini, Jack Lowden, Matt Dillon e Neal Brennan.