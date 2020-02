Timothée Chalamet “nudo” sul poster del nuovo film di Wes Anderson

Sul poster di The French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson, Timothée Chalamet è nudo. Per modo di dire: la locandina è un’illustrazione, dunque l’attore è sì senza veli, ma semplicemente “disegnato”. Il suo personaggio, che si chiama Zeffirelli, è dentro una vasca da bagno, con un asciugamano a mo’ di turbante in testa e un taccuino sulle ginocchia.

Ma tanto è bastato a far perdere la testa ai fan, che forse già prevedono la stessa scena “naked” anche nel film vero e proprio. «Indovinate chi è nudo sul poster di The French Dispatch?», chiede il profilo Musetta – Timothée Chalamet Daily (@Musetta_May). «Se si spoglia vuol dire che non ha niente da nascondere», scrive l’account Timothée Updates (@chalametgreta).

Non si sa ancora nulla del ruolo del protagonista di Chiamami col tuo nome nel film, incentrato sulla bizzarra redazione del supplemento francese di un giornale statunitense. Oggi arriverà il trailer, che forse potrà svelare qualche dettaglio in più. The French Dispatch sarà nelle sale dal prossimo 24 luglio.