Annuncio alle (e ai) fan: Timothée Chalamet non è più single. Dopo la separazione da Lily-Rose Depp, la vita da scapolo è durata poco, o almeno così pare. Il sito pettegolo per eccellenza, TMZ, ha diffuso le immagini in cui l’attore di Chiamami col tuo nome bacia, a bordo di una piscina di Cabo San Lucas, la collega Eiza González.

Che sarà meno nota della rampolla di casa Depp-Paradis, ma ha già un curriculum di tutto rispetto: da Baby Driver – Il genio della fuga di Edgar Wright a Benvenuti a Marwen di Robert Zemeckis, passando per il colosso (seppur flop) Alita – L’angelo della battaglia di Robert Rodríguez e allo spin-off della saga Fast & Furious sottotitolato Hobbs & Shaw.

L’attrice, nata a Città del Messico, ha pure qualche anno in più rispetto a Timothée: 24 anni lui, 30 lei. Per ora ci sono solo queste foto: ma per il gossip dell’estate – almeno per quanto ci riguarda – già bastano e avanzano.