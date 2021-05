Timothée Chalamet interpreterà un personaggio iconico

Siamo ancora in attesa di vederlo nel reboot di Dune by Denis Villeneuve e diretto da Wes Anderson in The French Dispatch. Ma dopo le riprese di Don’t Look Up con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence e l’annuncio di un nuovo film con Luca Guadagnino, Bones and All, arriva un altro colpaccio per Timothée Chalamet. L’attore 25enne interpreterà Willy Wonka da giovane nella origin story del personaggio nato dalla penna di Roald Dahl.



Timothée impersonerà il più bizzarro e famoso cioccolataio del cinema e della letteratura nel prequel, titolo Wonka, diretto da Paul King. La storia si concentrerà su un giovane Willy e sulle sue avventure prima dell’apertura della fabbrica. Secondo Deadline, che ha lanciato la notizia in esclusiva, il film segnerà la prima volta in cui Chalamet mostrerà le sue abilità di canto e danza con diversi numeri musicali che appariranno nel film. Pare che il nostro sia sempre stato la prima scelta per il ruolo, ma che la schedule fosse un ostacolo da superare, perché la preparazione per quelle sequenze era inclusa nella pre-produzione del film. Al momento non si sa nulla di più sulla trama.



Wonka rappresenta il terzo film in cui Warner Bros. affronta la storia del personaggio, con le versioni precedenti che erano adattamenti del classico di Dahl Charlie e la fabbrica di cioccolato. Nel 1971 a vestire i panni di Wonka c’era Gene Wilder, mentre nel 2005 il testimone è stato raccolto da Johnny Depp.