Timothée Chalamet interpreterà Bob Dylan

Timothée Chalamet è in trattative per interpretare Bob Dylan da giovane in Going Electric (il titolo è di lavorazione), il film di Fox Searchlight diretto dal regista di Le Mans ’66 – La grande sfida, James Mangold. La notizia è stata diffusa da Deadline, che scrive anche che Dylan sta lavorando attivamente con il regista e la produzione, e da Variety.

Non è ancora chiaro se Chalamet canterà o meno le grandi canzoni di Dylan. Ma, sempre secondo Deadline, starebbe già prendendo lezioni di chitarra.

La notizia arriva dopo un anno intenso per l’attore. Dopo averlo visto nel dramma storico di Netflix Il re e nel nuovo film di Woody Allen Un giorno di pioggia a New York, lo ritroveremo dal 9 gennaio al cinema nell’adattamento di Piccole donne di Greta Gerwig, dove interpreta Laurie. Prossimamente invece Timothée sarà tra i protagonisti di Dune di Denis Villeneuve e di The French Dispatch di Wes Anderson.