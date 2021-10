Timothée Chalamet ha condiviso la sua prima foto nei panni di Willy Wonka

Timothée Chalamet “as” Willy Wonka: habemus la prima immagine.

Ed è stato lo stesso divo, ora al cinema con Dune, a condividerla sul suo profilo Instagram: «La suspense è spaventosa, e spero duri», ha scritto.

Wonka, diretto da Paul King (Paddington), sarà una origin story sul personaggio inventato da Roald Dahl nella Fabbrica di cioccolato, e arriverà nelle sale nel 2023.

Di recente sono stati annunciati tre grandi attori inglesi che affiancheranno Chalamet nel film: Olivia Colman (premio Oscar per La favorita e neo-Emmy per The Crown), Sally Hawkins (La forma dell’acqua e, presto, Spencer accanto a Kristen Stewart) e Rowan “Mr. Bean” Atkinson.

A scrivere il copione insieme al regista c’è Simon Farnaby, autore anche dell’imminente Pinocchio di Robert Zemeckis, mentre alla produzione troviamo il David Heyman della saga di Harry Potter.

Ecco la prima immagine di Timothée Chalamet nei panni di Willy Wonka: