Timothée Chalamet è triste per l’emergenza nei luoghi di ‘Chiamami col tuo nome’

«Da qualche parte nel Nord Italia». Lì era ambientato Chiamami col tuo nome, e proprio lì è esplosa l’epidemia di coronavirus in Occidente. Per questo Timothée Chalamet, il protagonista del film di Luca Gudaganino, si dice oggi particolarmente colpito e rattristato.

«Il mio pensiero va a tutti coloro che vivono nelle “zone rosse”, giovani e anziani. Ma il mio cuore è a Crema», ha scritto l’attore 24enne su Twitter. «Non posso credere che proprio lì stia succedendo tutto questo. Mi spezza il cuore leggere queste storie, e sapere che accadono in luoghi che conosco così bene. Per favore, state al sicuro».

I’m thinking of EVERYONE in hotspots right now, young and old, but CREMA – my heart is with you, I can’t believe this is happening. Heartbroken at these stories I‘m reading, in locations I know!! Please try to stay safe

— Timothée Chalamet (@RealChalamet) March 18, 2020