Timothée Chalamet è il figlio di Edward mani di forbice in uno spot per il Super Bowl

Edward mani di forbice ha un figlio: si chiama Edgar e ha il volto di Timothée Chalamet. L’attore canadese è il protagonista di uno spot di Cadillac per il Super Bowl che rivisita il film cult di Tim Burton del 1990. Nella pubblicità c’è anche Winona Ryder, che riprende il ruolo di Kim Boggs.

Nello spot, Chalamet – il figlio dei personaggi di Ryder e Johnny Depp, che però non compare – vive un’esistenza da emarginato, che recide e distrugge le cose mentre cammina per la città come suo padre ha fatto 30 anni prima. Ecco il video completo.





Dopo che Edgar trovato una via di fuga attraverso un gioco di guida in realtà virtuale, Ryder regala al figlio una Cadillac Lyriq, che ha una modalità di guida autonoma, in modo che lui possa tenere le mani di forbice lontane dal volante.



«Edward mani di forbice è un film che ho adorato crescendo e l’opportunità di entrare in quel mondo è stata un sogno diventato realtà», ha detto Chalamet in un’intervista a Vogue. «Ero anche molto entusiasta dell’enfasi di LYRIQ sulla sostenibilità ambientale e di ridurre l’uso di auto che dipendono dai combustibili fossili. Sembrava la perfetta combinazione tra eredità e sguardo al futuro».



L’omaggio a Edward mani di forbice continua una tradizione di brand che rivisitano film di cult per costosissimi spot in occasione del Super Bowl: negli ultimi dieci anni, le pubblicità per l’evento hanno ripreso Il giorno della marmotta, Una pazza giornata di vacanza, Mamma, ho perso l’aereo, Il grande Lebowski e, più recentemente, Fuori di testa. Altre pubblicità dell’edizione 2021 includono uno spot di Bruce Springsteen per Jeep, una nuova collaborazione tra David Fincher e Atticus Ross e altri cameo legati alla musica.