Non siamo soliti dare conto del gossip, ma in questo caso dobbiamo fare un’eccezione, perché una notizia del genere scatena fan (e non solo) in mezzo globo: sì, Timothée Chalamet è di nuovo single. Dopo settimane di rumors, è stato il magazine Us Weekly a rivelare per primo la fine della storia con Lily-Rose Depp. La rottura con la figlia di Johnny e Vanessa Paradis è stata confermata poi dalla star di Chiamami col tuo nome sulle pagine del numero di maggio dell’edizione inglese di Vogue.

I due attori, 24 anni lui e 20 lei, si sono frequentati per oltre un anno: si erano conosciuti sul set del drammone storico di Netflix Il re, dove Timothée interpretava Enrico V e Lily-Rose la futura moglie Caterina di Valois, e sono sempre stati molto riservati, nonostante alcune paparazzate (vedi le foto in barca della scorsa estate). A settembre 2019 erano stati anche alla Mostra di Venezia con il resto del cast per presentare il film, ma sul red carpet avevano camminato separati.

Dopo i ruoli in Un giorno di pioggia a New York e Piccole donne, prossimamente rivedremo Chalamet nel nuovo adattamento di Dune e in The French Dispatch di Wes Anderson.