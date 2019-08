The Rock è l’attore più pagato al mondo secondo Forbes. Dwayne Johnson è ufficialmente in cima alla lista per la prima volta dal 2016. Forbes ha analizzato il periodo dal 1° giugno 2018 al 1° giugno 2019 e ha calcolato che Johnson ha guadagnato 89,4 milioni di dollari. L’attore ha recitato in un solo film uscito in quel periodo (Skyscraper), ma come osserva la rivista “viene anche pagato 700mila dollari a episodio per la serie Ballers della HBO e guadagna parecchio anche in royalties per la sua linea di abbigliamento, scarpe e cuffie con Under Armour”, oltre a una forte percentuale di incassi al botteghino per i suoi film di successo. Con Hobbs & Shaw nelle sale in questo momento, probabilmente Johnson può contare su un posto di rilievo anche nella lista del prossimo anno. Nei giorni scorsi Johnson si è anche sposato alle Hawaii con la fidanzata di lunga data Lauren Hashian.

All’inizio di quest’anno Avengers: Endgame aveva battuto tutti i tipi di record al botteghino. Di conseguenza sia Chris Hemsworth che Robert Downey Jr. sono appena sotto The Rock nella classifica. Hemsworth (76,4 milioni) e Downey (66 milioni) hanno conquistato il secondo e il terzo posto della lista, grazie soprattutto ai profitti di Endgame. Dietro di loro ci sono la star di Bollywood Akshay Kumar (65 milioni) e Jackie Chan (58 milioni), i cui profitti sono aumentati dalla catena di cinema che possiede. Sebbene Bradley Cooper (57 milioni) non riuscito portare a casa un Oscar per A Star Is Born, si piazza al sesto posto insieme alla superstar di Netflix Adam Sandler (57 milioni). Il resto della top 10 include altre star di Endgame come Chris Evans (43,5 milioni) e Paul Rudd (41 milioni), così come Will Smith (35 milioni) che ha recentemente messo a segno il suo maggior incasso di sempre grazie ad Aladdin.