‘The Prom’, guarda Meryl Streep e Nicole Kidman nel trailer del musical di Ryan Murphy

Meryl Streep e Nicole Kidman cantano e ballano nel nuovo film di Ryan Murphy. Le due dive premio Oscar, già insieme nella seconda stagione di Big Little Lies, si ritrovano sullo schermo in The Prom, l’ultimo film del regista e showrunner in arrivo su Netflix il prossimo 11 dicembre.

Il musical, che sembra riprendere le atmosfere della sua serie cult Glee, racconta la storia di Dee Dee Allen (Meryl Streep) e Barry Glickman (James Corden), due star di Broadway reduci da un flop colossale che ha distrutto le rispettive carriere. La loro vita s’intreccia con quella della studentessa di liceo Emma Nolan (l’esordiente Jo Ellen Pellman): vorrebbe partecipare al ballo di fine anno con la fidanzata Alyssa (Ariana DeBose), ma, nonostante il sostegno del preside dell’istituto (Keegan-Michael Key), il capo dell’associazione genitori-insegnanti (Kerry Washington) le ha invece vietato di presentarsi alla serata con la sua ragazza. Per riabilitare la loro immagine pubblica, Dee Dee e Barry decidono di schierarsi al fianco di Emma, e dunque si mettono in viaggio da New York all’Indiana con Angie (Nicole Kidman) e Trent (Andrew Rannells), altri due attori in cerca di un rilancio professionale. Ovviamente, da mossa di puro interesse, il loro tour inatteso si rivelerà una mossa determinante per le loro vite.

Tratto dall’omonimo musical di Chad Beguelin, Bob Martin e Matthew Sklar candidato ai Tony Award, The Prom segna il ritorno di Ryan Murphy alla regia di un lungometraggio a sei anni da The Normal Heart, il film tv prodotto da HBO e interpretato, tra gli altri, da Julia Roberts e Mark Ruffalo.