‘The Irishman’, il film di Scorsese alla Festa del Cinema di Roma

The Irishman, il nuovo film di Martin Scorsese con Robert De Niro e Al Pacino, sarà presentato alla quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Dopo l’anteprima mondiale il 27 settembre al New York Film Festival e la proiezione al London Film Festival a metà ottobre, l’attesissimo lungometraggio prodotto da Netflix arriverà nella Capitale lunedì 21 ottobre.

Il crime racconta una storia tentacolare che culmina nell’omicidio del capo dei Teamster Jimmy Hoffa – interpretato da Al Pacino – visto attraverso gli occhi del veterinario della Seconda Guerra Mondiale Frank Sheeran (Robert De Niro), un imbroglione e un sicario che afferma di aver posto fine a Hoffa vita per ordine del boss della mafia Russell Bufalino (Joe Pesci). Il corpo di Hoffa non è mai stato trovato e l’ammissione di Sheeran è una delle numerose teorie sulla morte del boss sindacale.

Con il suo nuovo film il maestro statunitense, autore di una straordinaria serie di capolavori, porta sul grande schermo un’epica saga sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra: la storia è raccontata attraverso gli occhi di Frank Sheeran, veterano della Seconda Guerra Mondiale, imbroglione e sicario che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del XX secolo. The Irishman racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia statunitense, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato, i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

“La partecipazione alla Festa del Cinema di Roma di The Irishman rappresenta un grandissimo onore per me e per tutti coloro che lavorano alla Festa – ha dichiarato il Direttore Artistico Antonio Monda – È il film più atteso dell’anno e con un cast eccezionale: il fatto che questo gigante del cinema abbia scelto Roma segna ulteriormente quanto sia cresciuta la Festa in questi ultimi anni”.

A fianco di due leggende della storia del cinema come Robert De Niro e Al Pacino, rispettivamente nei ruoli di Frank Sheeran e Jimmy Hoffa, spiccano altri straordinari interpreti come Joe Pesci e Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham. Il film è tratto dal libro di Charles Brandt “L’irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa” (Fazi Editore), mentre la sceneggiatura è firmata da Steven Zaillian, che aveva già collaborato con Scorsese in Gangs of New York. The Irishman uscirà prima in cinema selezionati e su Netflix il 27 novembre.