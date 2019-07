‘The Irishman’, guarda il primo teaser del film di Martin Scorsese

Dopo aver debuttato con le primissime immagini di The Irishman di Martin Scorsese, Netflix ha svelato il teaser trailer per l’attesissimo gangster movie. The Irishman, basato sul romanzo di Charles Brandt I Heard You Paint Houses, riunisce Scorsese con il suo attore preferito Robert De Niro e il premio Oscar per Quei bravi ragazzi Joe Pesci. Tra i protagonisti del film c’è anche Al Pacino, che non ha mai lavorato con Scorsese fino a ora.

De Niro interpreta Frank Sheeran, un veterano della Seconda Guerra Mondiale che divenne un sicario della mafia ed ebbe un ruolo nella scomparsa di Jimmy Hoffa. Pacino è il celebre sindacalista Hoffa. Nel cast ci sono anche Harvey Keitel, Ray Romano e Anna Paquin.

Una dei più grandi temi di The Irishman sono gli effetti visivi che Scorsese ha usato perringiovanire i suoi attori. De Niro, per esempio, interpreta Sheeran a diverse età grazie alla tecnologia VFX che aiuta l’attore ad apparire decenni più giovane. Il trailer del teaser termina con uno sguardo su un De Niro più giovane, anche se il regista sta sicuramente ancora perfezionando gli effetti speciali in vista dell’uscita in autunno del film.

The Irishman debutterà al New York Film Festival.