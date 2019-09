The Irishman, guarda il full trailer del film di Scorsese

A pochi giorni dall’anteprima mondiale al New York Film Festival, Netflix ha diffuso il primo full trailer di The Irishman, pellicola che segna il ritorno di Martin Scorsese al genere gangster. Il film racconta la storia di Frank Sheeran (Robert De Niro), veterano della Seconda Guerra Mondiale che diventa un sicario e resta implicato nell’omicidio di Jimmy Hoffa (Robert De Niro) e negli affari del mafioso Russell Bufalino (Joe Pesci).

The Irishman racconta una vicenda lunga decenni, e si concentrerà sulla vecchiaia di uomini corrotti e pericolosi. “Le persone sono più vecchie in questo film”, ha detto Scorsese. “The Irishman mette in scena uno sguardo sul passato, sulla vita di un uomo e sulle scelte che ha compiuto”. Il film sarà presentato in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma, e debutterà su Netflix il 27 novembre. Potete vedere il trailer in cima all’articolo.