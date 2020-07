‘The French Dispatch’, il film di Wes Anderson è stato rimandato al 2021

Brutte notizie per i fan di Wes Anderson: The French Dispatch, il nuovo film del regista di Grand Budapest Hotel, è stato rimandato una seconda volta, e uscirà nel 2021. La notizia arriva da Deadline ed è stata confermata alla stampa da un rappresentante di Searchlight Pictures.

The French Dispatch racconta una serie di storie collegate all’ultimo numero di una rivista americana pubblicata in una città francese immaginaria. Come sempre, il cast è di altissimo livello: Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray e Owen Wilson. Potete vedere qui le prime immagini del film.