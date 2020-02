‘The French Dispatch’, guarda il trailer del nuovo film di Wes Anderson

È arrivato tutto insieme: ieri il manifesto e le foto, oggi il trailer. Il decimo film di Wes Anderson, The French Dispatch, è una raccolta di storie tratte dall’ultimo numero di una rivista americana pubblicata in una città francese immaginaria del XX secolo. Con un cast a dir poco stellare: Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet (nudo), Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray e Owen Wilson. Ma anche un elenco di guest star da far tremare i polsi: Liev Schreiber, Anjelica Houston, Saoirse Ronan, Willem Dafoe, Christoph Waltz, Edward Norton, Elizabeth Moss, Henry Winkler (sì proprio lui, l’ex Fonzie di Happy Days). Le musiche sono di Alexandre Desplat, che collabora per le quinta volta con il regista texano, dopo l’Oscar per Grand Budapest Hotel.

L’uscita di The French Dispatch è prevista per il 24 luglio, ma ci sono buonissime possibilità che il film venga proiettato in anteprima a maggio al prossimo Festival di Cannes.